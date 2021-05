Gazzetta esalta Insigne: migliore stagione della carriera! Oggi è maturo e completo, mettere in mostra efficaci diagonali e letture difensive

I tre esterni offensivi del Napoli Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e Matteo Politano sommano insieme ben 35 gol. Il dato viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.

“Che Lorenzo Insigne stia disputando la sua migliore stagione è ormai un dato di fatto. Oggi il capitano è un giocatore maturo e più completo, capace di migliorarsi in fase realizzativa (con 17 gol è a uno dal suo record in campionato e a 3 dai 20 stagionali fissati entrambi nel 2016-17), ma anche di mettere in mostra efficaci diagonali e letture difensive”