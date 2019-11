Gazzetta esalta il Napoli: può essere orgoglioso di aver fermato la macchina Liverpool, è un punto dal valore enorme

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione del Napoli a Liverpool: "La qualificazione agli ottavi di Champions non è ancora matematica, ma questo pareggio ottenuto all’Anfield ha un valore enorme. La squadra di Ancelotti è stata capace di regalare al Liverpool un solo punto in due match. I Reds in Premier hanno vinto sempre, eccetto l’1-1 all’Old Trafford contro il Manchester United. Stiamo parlando dei campioni d’Europa che stanno massacrando il campionato inglese e sono i favoriti per il mondiale per club di dicembre: il Napoli può essere orgoglioso di aver fermato l’armata rossa e di costringerla a sudare per ottenere il pass per proseguire l’avventura in Champions".