Gazzetta scopre Elmas: "Che acquisto! 19enne con carattere alla 'Ringhio' Gattuso e piedi felpati, ha personalità"

Oltre al portiere, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l’ottimo esordio del macedone Elif Elmas:

"Un carattere da Ringhio Gattuso e piedi felpati. A 19 anni può ancora migliorare tanto, ma è già competitivo e si capisce che ha personalità. Davvero un bell’acquisto"

Questi i voti dei quotidiani per il centrocampista macedone dopo la vittoria ottenuta dal Napoli per 2-0 contro la Sampdoria.

Gazzetta dello Sport 7

“Un paio di brillanti triangolazioni e tanta sostanza”

Corriere dello Sport 7,5

“Il piccolo Modric riempie la partita della sua eleganza: danza come un’etoile con una leggerezza che affascina. I piedi, poi: e sono utili anche per essere un po’ ruvidi, in qualche tackle necessario”

Tuttosport 7

“Un esordiente che sembra un veterano. Avesse fatto anche gol, sarebbe stato il migliore in campo”

Repubblica 6,5

"Personalità, talento e buon tiro. Ma perde un pallone horror"

Il Mattino 7

"Sostituto naturale di Allan, non fa rimpiangere l’assenza del brasiliano.Perché corre come un forsennato e va a mettere pezze per tutto il campo.Ha piedi educati che gli permettono di essere sempre lucido quando si tratta di dover impostare, ma anche di saltare l’uomo"