Gazzetta esalta Di Lorenzo: repertorio eccezionale, definirlo terzino è riduttivo!

Di Giovanni Di Lorenzo quello che colpisce di più sono i miglioramenti che partita dopo partita, anno dopo anno, dimostra questo giocatore completo che definire terzino è decisamente riduttivo come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Quello che ha mostrato in questo avvio di stagione è un repertorio davvero eccezionale. A Frosinone, la cosa più “normale” che ha fatto è stato partire in progressione sulla fascia, arrivare quasi sul fondo e poi crossare basso per il primo gol di Osimhen. Ma già il secondo assist è roba da mezzala, nel senso che è da quella posizione che “vede” schizzare il centravanti nigeriano e lo serve nei tempi giusti per evitare il fuorigioco. Il gol di domenica sera al Sassuolo, poi, nasce con un movimento e un tiro che hanno le caratteristiche dell’attaccante puro, ruolo ricoperto in giovane età"