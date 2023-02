Gazzetta esalta De Laurentiis: lancia la sfida alle big d'Europa in un calcio italiano in crisi profonda!

La notizia è che in un calcio italiano in crisi profonda c’è un presidente di club che lancia la sfida alle grandi d’Europa. Chi è questo presidente? Ovviamente Aurelio De Laurentiis, elogiato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis prese il Napoli dal tribunale fallimentare, in serie C, nell’estate del 2004 ormai più di 18 anni fa - scrive il quotidiano -,

"e ora gongola con il suo gioiello in vetta al campionato e pronto a competere anche in Champions, il suo grande pallino. E ha lanciato in una intervista il suo guanto: non cederà i suoi gioielli perché ha i conti in ordine e con questa squadra vuole provare, perché no?, a vincerla questa coppa dalle grandi orecchie"