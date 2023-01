Gazzetta esalta Cholito Simeone: gol alla Roma è un premio alla sua professionalità. Ha sempre voluto solo il Napoli

Calcio Napoli - Tre gol in campionato e nove punti. Giovanni Simeone è uno che lascia il segno ogni volta che viene chiamato in causa. L'argentino ha colpito in questa stagione contro il Milan, la Cremonese ed infine ieri con la Roma. La sua esultanza la dice lunga sulla voglia di essere protagonista a prescindere dal minutaggio. Mai una polemica, ma tanto lavoro per il Cholito che ieri è stato assoluto protagonista.

Gol Cholito Simeone Napoli Roma

La rete di Giovanni Simeone ha permesso al Napoli di vincere un'altra gara portandosi ad un margine di +13 punti sulla seconda in classifica. La Gazzetta dello Sport racconta come quella di ieri sia stata una gioia meritata per Cholito anche per la sua voglia di giocare nel Napoli. Ha aspettato quasi tutta l’estate il club di De Laurentiis, perché solo Napoli poteva dargli le emozioni che sta vivendo oggi. E la rete di ieri è un premio a coraggio e professionalità: difficile vedere altri giocatori tifare come il Cholito fa per i compagni, pur sapendo che se il risultato è al sicuro il suo momento potrebbe non arrivare. Ma conta il gruppo, conta lo scopo.