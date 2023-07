Gazzetta - Erede Kim, nuovo nome dal Portogallo: è un classe 2001

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che a Castel di Sangro saranno giorni molto caldi per quanto riguarda il mercato del Napoli. Non è un mistero che gli azzurri debbano necessariamente trovare un altro centrale per completare il reparto dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco. Questa mattina la Gazzetta dello Sport lancia un nome nuovo per la difesa.

Interesse Napoli per Goncalo Inacio

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: