Gazzetta elogia Raspadori: mai una parola fuori posto e sostegno ai compagni dalla panchina

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia le qualità di Giacomo Raspadori anche fuori dal rettangolo verde di gioco dove non ha mai detto una sola parola fuori posto dando sempre sostegno ai compagni anche dalla panchina:

"Raspadori si ritrova in campo quasi a sorpresa, per via dell’infortunio di Kvaratskhelia. Ma è un’occasione che Jack si è meritato, per tutto ciò che ha dimostrato da quando è in azzurro: serietà, professionalità e colpi di classe. Mai una parola fuori posto, sempre pronto a sostenere i compagni anche dalla panchina. Uno così fa la gioia di ogni allenatore".