Gazzetta elogia Mazzarri: ha ridato motivazioni e unità di gruppo. Non è un mago, ma uno che conosce il mestiere e sa dove intervenire

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i complimenti a Walter Mazzarri il quale ha saputo toccare i tasti giusti di una squadra che sembrava essersi ingolfata sotto la gestione di Garcia. La vittoria contro l'Atalanta è un'ottima notizia in attesa del prossimo match di Champions League con il Real Madrid.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Non è questione di bacchetta magica, siamo ancora lontani dalle prestazioni del grande Napoli di Spalletti, seduto in tribuna per l’occasione. Semplicemente il tecnico di tante battaglie è riuscito a battere i tasti giusti, in primis quelli delle motivazioni e dell’unità di gruppo. Unità vista soprattutto quando l’Atalanta ha spinto forte sui pedali per ribaltare la partita. Non un mago, ma uno che conosce il proprio mestiere e sa dove intervenire".