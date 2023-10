Gazzetta elogia il Napoli: dopo l'1-2 mette la paura alle spalle, mette alle corde il Real che neanche supera la mediana

Ultime notizie Napoli - Di Lorenzo perde palla, Bellingham innesca Vinicius ed è gol. Poco dopo l’inglese s’inventa uno slalom e al 34’ infila il 2-1. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Potrebbe essere la fine, la mazzata che atterra il proverbiale toro. Invece è la ripartenza del Napoli:

"Aveva forse bisogno di una scossa per svegliarsi. Si mette alle spalle le paure e comincia ad aggredire, cambiare fascia, dare respiro alla manovra, lanciare in profondità. Ci pensa Nacho: “mani” in area, Var e rigore di Zielinski. Il Napoli insiste, mette alle corde il Real che neanche supera la mediana"