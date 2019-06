Gazzetta elogia Fabiàn: "Ceballos un fuoriclasse, ma lui è un campione"

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Fabiàn Ruiz:

Calciomercato Napoli, il colpo Fabian esaltato da Gazzetta

"Dopo la prima partita era ultima, a un minuto dalla fine della seconda sembrava quasi fuori, ma nella terza e decisiva la Spagna diventa se stessa. E purtroppo per l’Italia, anche la Polonia ritorna se stessa. Gli spagnoli non hanno tremori, aggiungono a un fuoriclasse a questi livelli (Ceballos) un altro campione, sempre per questi palcoscenici: il napoletano Fabian Ruiz, premiato anche dalla Uefa come migliore in campo. Ma non sono state soltanto le meraviglie del madridista (punizione poetica per il 4-0) e le spallate di Ruiz (due traverse e un gol, sempre nello stesso modo) a buttare fuori dall’Europeo i polacchi, solitari in testa al gruppo fino a ieri".