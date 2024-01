Gazzetta - Elmas-Lipsia: qualcuno nel Napoli si starà facendo questa domanda

Calciomercato Napoli - La partenza anticipata di Elmas in direzione Lipsia è stata tempisticamente sbagliata secondo la Gazzetta dello Sport. L'addio dello scontento calciatore macedone ha lasciato un buco nel Napoli dal punto di vista numerico praticamente a mercato ancora chiuso e con delle partite da disputare.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"La sua cessione avvenuta dopo Natale ha lasciato un vuoto nelle rotazioni e il Napoli si è scoperto più povero. Succede sempre così: non capisci l’importanza di una cosa finché non l’hai persa e oggi, probabilmente, in società qualcuno si starà chiedendo se non sarebbe stato meglio aspettare qualche settimana prima di liberarsi del macedone, scontento da mesi per carità, ma nonostante tutto sempre pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra".