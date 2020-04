Gazzetta ed il paradosso ritiro del Napoli: ora tutta la squadra ci va volentieri

Ultimissime Napoli - "Le due facce del ritiro: ora il Napoli ci va volentieri". E' questo il titolo della Gazzetta dello Sport sugli azzurri in riferimento alla possibile ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: "La chiusura del cerchio in quel centro sportivo di Castel Volturno rifiutato nel novembre scorso e che - se ci sarà una ripresa - diventerà la clausura del Napoli per almeno tre settimane nella speranza di riprendere a giocare. Una squadra che spesso è apparsa spaccata, con tutte le conseguenze su un campionato non certo brillante per risultati. Ora invece arriva questo segnale che alla fine dovrebbe far piacere anche lo stesso presidente. E non c’è dubbio che una parte del merito - oltre al senso di autocritica mostrato dagli anziani del gruppo - è di Rino Gattuso il quale dopo un inizio difficoltoso è riuscito a ricreare gli stimoli giusti e a ridare un'anima a una squadra forte tecnicamente, ma spesso incapace di reagire alle difficoltà"