Gazzetta e il nuovo soprannome a Mazzarri: ecco cosa farà per entrare nella testa dei calciatori

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport definisce Walter Mazzarri come il semplificatore nel senso che, rispetto al predecessore Rudi Garcia, è già entrato nella testa dei suoi calciatori con delle idee di calcio molto vicine a quelle che erano di Luciano Spalletti. Garcia, invece, fin dalla prima conferenza dichiarò di conoscere soltanto il suo calcio e non quello degli altri.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Ecco, questo è un passaggio molto importante per entrare nella testa dei giocatori. Rudi Garcia come metodo aveva deciso di non parlare del passato recente, di ignorarlo, e questo non ha giovato al francese per trovare il feeling con la squadra.

Quello che insegue invece Mazzarri con i suoi nuovi ragazzi. «Questa è la squadra più forte che abbia mai allenato. Però se son qui è perché l’ultima partita in casa si è persa. Per ambienti dove non c’è abitudine alla vittoria, il rischio è questo. Perché inconsciamente magari non rincorro più l’avversario... ci vuole più attenzione nei particolari. Ecco, con la mia esperienza farò capire i pericoli ai ragazzi. Questo è il mio compito: risolvere i problemi».

Quello di un semplificatore, che deve entrare nella testa dei propri giocatori per evitare che si riempiano di problemi che poi si riflettono sul campo".