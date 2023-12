Gazzetta - Due buone notizie per Mazzarri in vista di Juve-Napoli

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport arrivano due buone notizie per Walter Mazzarri in vista di Juve-Napoli:

"Buone notizie per Alessandro Zanoli, che ieri ha ripreso ad allenarsi e dunque la lombalgia, che lo ha bloccato alla vigilia della gara con l’Inter, sembra ormai un ricordo. Il recupero più importante per il tecnico toscano è quello di Piotr Zielinski. Dunque questi giorni di allenamento gli consentiranno di ritrovare una condizione migliore e dunque affrontare la partita a Torino con una “gamba” decisamente più scattante. Del resto le invenzioni di Zielu sono decisamente importanti in fase realizzativa".