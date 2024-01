Gazzetta - Dragusin-Napoli: serve il trasferimento di Zanoli a titolo definitivo per sbloccare l'affare

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa tra Genoa e Napoli per il trasferimento di Dragusin:

"Ieri è arrivato in Italia Florin Manea, procuratore di Dragusin, che oggi incontrerà il club per fare il punto della situazione, partendo da due certezza: Radu piace tanto al Tottenham, che però non è disposto a fare follie. E piace tantissimo al Napoli, che ha già avanzato una prima offerta importante: 15 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, che a prescindere dovrebbe comunque sbarcare in Liguria. Ma serve che il trasferimento di Zanoli diventi a titolo definitivo per sbloccare l’impasse. Il Napoli è pronto ad assecondare le richieste del Genoa, per un affare complessivo da circa 25 milioni di euro".