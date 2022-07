Gazzetta - Doppio colpo Napoli: Simeone porta anche Barak! Affare da 25 milioni totali

Calcio Napoli - Doppio affare tra Napoli e Verona. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come il legame tra le due società sia molto forte in questi giorni. Non è più un mistero che Giovanni Simeone piaccia agli azzurri. Anche il presidente De Laurentiis ieri ha ammesso il gradimento per il Cholito nel corso della intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss. Nel mirino del Napoli ci sarebbe però anche Antonin Barak.

Antonin Barak

Simeone e Barak al Napoli?

Secondo la Gazzetta dello Sport questa doppia trattativa può andare avanti spedita. Il Napoli per l'attaccante è disposto a mettere sul piatto 15 milioni mentre per il centrocampista 10 milioni. Giuntoli intende quindi spendere 25 milioni per aggiudicarsi Simeone e Barak. Il calciatore della Repubblica Ceca andrebbe a sostituire così Piotr Zielinski che piace davvero molto al West Ham.