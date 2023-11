Gazzetta - Dopo la sosta delle nazionali si misurerà il reale valore del Napoli: devono dimostrare di saper difendere lo scudetto

Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport il momento della verità per il Napoli sarà dopo la sosta. Gli azzurri infatti dovranno affrontare un ciclo di gare molto impegnativo contro avversari di primissima fascia in Champions League (Real Madrid) e campionato.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

"Al di là dei prossimi impegni - non proibitivi contro Union Berlino ed Empoli - il Napoli alla ripresa dopo la sosta per le nazionali avrà quattro gare in sequenza da brivido: Atalanta a Bergamo, Real a Madrid, Inter al Maradona e Juventus a Torino. Sarà la chiave della stagione, il momento in cui la squadra azzurra dovrà dimostrare se è ancora davvero in grado di difendere quello scudetto portato orgogliosamente sul petto.

Avere la possibilità di giocarsi quelle partite sommando le potenzialità di Osimhen a quelle di Raspadori, senza dimenticare gli altri, potrebbe dare una svolta alla stagione azzurra, fin qui fatta di qualche sprazzo di luce e da diverse ombre".