Gazzetta - Domani può giocare Demme: avrà chance di restare oppure andrà via?

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport, scrivendo sull'amichevole di domani tra il Napoli e l'Anaune, pone un interrogativo su Demme:

"Domani intanto è prevista la prima amichevole stagionale per gli azzurri. Contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non, alle ore 18 (già oltre mille biglietti venduti), Garcia intende soprattutto testare i Primavera che si stanno allenando con la prima squadra qui a Dimaro. Sarà anche l’occasione per vedere in campo Diego Demme. Avrà ancora un futuro in azzurro oppure - come è più probabile - sceglierà di trovare più spazio altrove?"