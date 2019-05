L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ha usato giri di parole ed ha messo 4 in pagella a Luciano Spalletti dopo Napoli-Inter: "Più inguardabile il primo tempo in cui l'Inter subisce un solo gol ma non vede palla. Prova a sistemare con un 3-4-2-1 nella ripresa ma la sua squadra è senz'anima e arriva sempre in ritardo su ogni pallone. Inspiegabile visto che ti giochi la Champions"