Gazzetta distrugge Lobotka: più che un lupo sembra un agnellino in mezzo al campo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica aspramente le prestazioni di Stanislav Lobotka sotto la gestione tecnica di Rudi Garcia:

"Oggi “Lobo”, più che un lupo sembra un agnellino in mezzo al campo, generosamente pronto a correre, ma più per turare falle difensive che per attaccare gli avversari. E poi lo stesso Anguissa, che di Garcia è il pupillo, visto che lo ha lanciato al Marsiglia. Al di là dell’infortunio muscolare (e sono già quattro fra gli azzurri) il camerunese appare più lezioso nel palleggio, perché Garcia lo vuole più regista"