Gazzetta distrugge Koulibaly: un'autentica follia l'espulsione! Commette un fallo da principiante, impazzisce in pochi minuti

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Koulibaly: "Poco cambierebbe però, perché il Benevento non riesce più a impensierire Meret, nonostante giochi in superiorità numerica per quasi un quarto d’ora. Sì perché Koulibaly “impazzisce”. Capita poco dopo che il senegalese ha divorato da calcio d’angolo (dell’efficace Ghoulam) una semplice deviazione di testa che sarebbe valso il 3-0. Il difensore - ammonito e in proiezione offensiva - va a trovare un secondo ineccepibile giallo intervenendo in maniera scomposta su Letizia. Ma i giallorossi, nonostante Inzaghi abbia cambiato tutto l’attacco, non riescono proprio a incidere. Buon per il Napoli che aggancia la Lazio e aspettando il recupero di Osimhen e Lozano comincia a vedere la luce oltre il tunnel".

La rosea definisce come "un fallo da principiante vero" quello che causa il secondo giallo per il difensore senegalese.