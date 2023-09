Gazzetta distrugge il Napoli: secondo tempo imbarazzante senza imbastire una manovra decente. C'è la netta sensazione di un calo fisico

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport va giù pesante sulla prestazione offerta dal Napoli nel secondo tempo contro la Lazio. Il quotidiano giudica negativamente la prova della squadra di Garcia nella ripresa dove sono emersi non pochi problemi.

Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Sei mesi dopo la musica non cambia e la Lazio di Maurizio Sarri vince ancora al Maradona. Ma se allora fu un incidente di percorso nel trionfale cammino verso lo scudetto, stavolta il risultato è un campanello d’allarme. Non foss’altro perché il secondo tempo dei campioni d’Italia è imbarazzante per come subiscono i biancocelesti, senza trovare lucidità per imbastire una manovra decente.

Per questo la sconfitta è più netta del risultato. E dopo quasi un anno gli azzurri perdono la vetta: l’avevano conquistata il 10 settembre dell’anno scorso senza più perderla. In più la squadra ha dato la netta sensazione di calo fisico notevole nella ripresa, con gli avversari spesso primi sul pallone e non è parso solo un aspetto psicologico".