Gazzetta distrugge il Napoli: non si ricorda una metamorfosi tanto radicale dopo uno scudetto. Si difende il punto ed un 9° posto desolante

Napoli Calcio - Nel pagellone della giornata di serie A della Gazzetta dello Sport, il voto più basso lo prende il Napoli a cui il quotidiano dà un secco 4 in pagella:

"Un anno fa, di questi tempi, il Napoli di Spalletti incantava, attaccava e volava verso lo scudetto. Un anno dopo, il Napoli di Mazzarri (foto), successore di Garcia, esulta per uno 0-0 di pura difesa all’Olimpico contro la Lazio. Tutti asserragliati dietro, a protezione del punticino.

Una cifra esprime l’umore: in sette delle ultime dieci giornate, il Napoli non ha segnato un gol. La classifica ci parla di un desolante nono posto. Non ricordiamo una metamorfosi tanto radicale, nel quadro di una stagione post scudetto. Sembra quasi che sia passato un decennio, eppure era soltanto un anno fa".