Gazzetta distrugge Garcia: perché smontare un Napoli che funzionava? Niente chiesa al centro del villaggio, restano le bestemmie dei tifosi

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport critica pesantemente l'operato di Rudi Garcia. Il suo Napoli non convince in alcun modo. Il pareggio contro il Bologna è stato assai deludente ed i cambi di Kvaratskhelia e Osimhen fanno piuttosto discutere.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Garcia:

"La maggiore verticalità per innescare Osimhen dovrebbe essere il contributo di Garcia al “nuovo” Napoli. E la domanda resta sempre: perché smontare quello che funzionava? Al centro del villaggio la chiesa non c’è più, anzi è proprio scomparsa. E le preghiere sono diventate bestemmie, almeno quelle dei tifosi che non accettano la mutazione di questa squadra che da bellissima è diventata impossibile.

Capiamo che all’esterno Rudi debba presentarsi ottimista, ma se ritiene soddisfacente questa prestazione, sarà durissima creare un filotto di vittorie in campionato con una occasione e mezza creata a partita. Quelle di Kvara e Osimhen, oltre a far arrabbiare i diretti interessati e i tifosi, sono apparse autolesionistiche"