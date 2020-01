Gazzetta distrugge Fabian Ruiz: la sua lentezza è imbarazzante, quasi penalizzante per l’azione del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Fabian Ruiz: "Con Ancelotti ha giocato interno sinistro nel 4-4-2, mentre Gattuso lo ha provato centrale nella mediana a tre, con risultati mediocri. Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, probabilmente, lo stanno distraendo e non poco. Il Real Madrid ha pronta un’offerta di 70 milioni di euro da presentare al Napoli prima della prossima estate. E non è casuale che il centrocampista non voglia rinnovare il contratto. Al di là della volontà di ritornare nel suo Paese, Fabian Ruiz sta evidenziando problemi fisici, la sua lentezza è imbarazzante, quasi penalizzante per l’azione del Napoli"