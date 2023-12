Gazzetta - Difficile pensare di vincere se non crei un'azione da gol. Kvara fa troppe sceneggiate, Politano calcetto da campetto di periferia

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport boccia totalmente la prova del Napoli a Roma. La sconfitta è pesante così come le due espulsioni di Matteo Politano e Victor Osimhen i quali salteranno la prossima sfida in casa contro il Monza.

Roma Napoli 2 0, commento Gazzetta dello Sport

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Quando il nigeriano è stato espulso, però, la partita era quasi finita e aveva preso la via della Roma, che ha saputo sfruttare l’imperdonabile ingenuità di Politano, il quale si è fatto cacciare — rosso diretto, il suo — per un fallo di reazione ai danni di Zalewski.

Un calcetto da campetto di periferia, che ha aperto la strada al Napoli verso la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato, alle quali va aggiunto il tracollo in Coppa Italia. Del resto è difficile pensare di vincere se non crei una sola vera occasione da gol in tutta la gara. Malissimo tanti eroi dello scudetto: Di Lorenzo, ancora una volta, ma pure Lobotka; irriconoscibile Kvaratskhelia, che ha preso qualche calcio e ha fatto troppe sceneggiate".