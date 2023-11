Gazzetta - Difesa più bassa e calcio verticale: tutto sul 4-3-3 di Mazzarri

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport il 4-3-3 di Walter Mazzarri vedrà alcuni principi di gioco diversi rispetto al recente passato:

"Certo, una differenza c’è e Mazzarri è troppo navigato per sottovalutarla: la partenza di uno come Kim, talmente bravo, forte nei recuperi, da accettare anche l’uno contro uno a campo aperto. Senza di lui è possibile che si arrivi a chiedere alla squadra di non alzare troppo la linea difensiva, accentuando di riflesso il calcio verticale. Per il resto, dicevamo, si va con il 4-3-3 spallettiano, immaginando - semmai ci sarà tempo - di virare qualche volta in corsa".