Gazzetta - Di Lorenzo più basso e tre azzurri in preallarme: la gabbia di Garcia per Leao

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha preparato una sorta di gabbia per arginare Leao che nei precedenti Napoli-Milan ha mandato in tilt la retroguardia partenopea.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il risultato è che a volte la squadra si “spacca” in mezzo lasciando spazi importanti per attaccanti veloci. Diciamo che stasera Di Lorenzo, in prima battuta, aspetterà un po’ più basso Leao, sul quale le prime attenzioni dovrà avere Cajuste per evitare che prenda velocità dalla trequarti. All’occorrenza anche Lobotka e Rrahmani saranno pronti a chiudere, ma se il portoghese arriverà lanciato negli ultimi venti metri, fermarlo sarebbe ancora più complicato".