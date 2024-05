Gazzetta - Di Lorenzo-Juve: i bianconeri vogliono offrire uno di questi tre nomi al Napoli

La Juventus vuole Giovanni Di Lorenzo si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. L'agente del capitano del Napoli ha dichiarato che l'avventura del proprio assistito in azzurro può dirsi conclusa. Alla base di tale scelta, c'è il fatto che il club abbia comunicato direttamente a Di Lorenzo di non essere incedibile davanti ad un'offerta congrua.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda l'offerta della Juventus al Napoli per Di Lorenzo:

"Di Lorenzo diventa così, inevitabilmente, un obiettivo di Juve e Inter, mentre dall’estero ha già fatto un sondaggio l’Atletico Madrid. Ma Giovanni vuole restare in Italia e a Torino c’è Giuntoli, l’uomo che lo ha voluto a Napoli anni fa, dopo una grande stagione a Empoli. Tra i due stima e affetto sono reciproci. Il Napoli valuta il capitano circa 20 milioni. Troppi oggi per la Juve che, come detto, ha altre (costose) priorità, da Koopmeiners a Calafiori.

La rottura col giocatore mette il Napoli un po’ alle strette nella trattativa. Ecco perché alla Juve pensano di poter abbassare la cifra con l’inserimento di qualche contropartita. Da Perin (in uscita) a Rugani (il Napoli cerca due difensori abituati a giocare a tre) e Kean (scadenza 2025), i nomi possono essere molteplici".