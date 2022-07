Gazzetta - Deulofeu-Napoli: accordo quadriennale, le cifre. Ultimi dettagli da sistemare con l'Udinese

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'entourage di Gerard Deulofeu. Ci sono adesso da sistemare alcuni dettagli con l'Udinese.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Per questo, anche se la cornice appare abbastanza definita, ancora non è stato concluso l’affare Deulofeu. Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti più bonus. Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i Pozzo, proprietà con la quale ha concluso grandi affari nel recente passato: da Inler ad Allan, da Zielinski a Meret in direzione sud e Zapata verso il nord, senza dimenticare Quagliarella. L’accordo fra i club dovrebbe essere un po’ sotto i 20 milioni, quelli che chiede l’Udinese. Il Napoli ne offre circa 16, poi conterà anche la formula di pagamento".