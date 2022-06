Gazzetta - Deulofeu ha scelto il Napoli: ecco cosa blocca la firma

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport avvicina il colpo Deulofeu al Napoli. Lo spagnolo ha scelto di giocare al Maradona la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Gazzetta

"La trattativa sarà ancora lunga e complessa, ma per quello che emerge dalle parti in causa ci sono ottime possibilità che Gerard Deulofeu vesta la maglia azzurra del Napoli nella prossima stagione. Il giocatore - anche se ha offerte allettanti dal Villarreal e ora anche dalla Real Sociedad - appare convinto di restare in Italia e giocare in Champions con la squadra di Luciano Spalletti. E allora cosa manca affinché questa operazione venga conclusa? È il Napoli in attesa perché la strategia finanziaria della società non ammette deroghe".