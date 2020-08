Gazzetta - De Paul pronto a lasciare l'Udinese: c'è anche il Napoli in corsa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "De Paul, che non si sta ancora allenando a regime con l’Udinese, piace anche alla Juve, al Napoli e alla Lazio in Serie A. La grande amicizia con Paulo Dybala, col quale ha trascorso le vacanze post campionato, è una sponsorizzazione in più per l’approdo alla corte dei campioni d’Italia. Il Napoli, dopo aver piazzato Allan, vuole prendere in considerazione il giocatore. La Lazio lo considera il talento da inserire, in caso di partenza di uno dei suoi pezzi pregiati, il grande colpo da fare. Ma con Gino Pozzo non si discute più di tanto. 40 milioni, ok il prezzo è giusto. Prendere o lasciare. E di questo è consapevole lo stesso De Paul al quale l’Udinese ha adeguato e allungato il contratto fino al giugno 2024. Portandolo a guadagnare un milione di euro"