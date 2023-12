Gazzetta - De Laurentiis vuole chiudere subito 3 acquisti: ecco gli identikit, non saranno dei comprimari

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un po' qual è il piano che Aurelio De Laurentiis ha per questa sessione di mercato che si preannuncia davvero molto calda per quanto riguarda gli acquisti da mettere a disposizione subito di Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis e i suoi collaboratori sono da settimane al lavoro per dare a Mazzarri almeno due centrocampisti e un difensore centrale che possano essere subito utili alla causa. Titolari veri, non comprimari. E l’obiettivo è di riuscire a chiudere almeno un paio di colpi subito, per poi poter bussare alla porta dei top club inglesi a caccia di un’occasione tra i tanti esuberi".