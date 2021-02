Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Gestire un momento simile non è una cosa semplice anche per Rino, uomo e allenatore dal carattere forte. Il suo progetto tecnico è fortemente in discussione, come la sua panchina. L’idea di Aurelio De Laurentiis è quella di arrivare a fine stagione per poi chiudere questo rapporto che i risultati non hanno preservato".