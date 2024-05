Gazzetta - De Laurentiis vuole annunciare Conte entro martedì! Il tecnico viene incontro al Napoli sull'ingaggio: cifre e dettagli

Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'accordo con Antonio Conte entro le prossime 48 ore si legge sulla Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli ha incaricato Giovanni Manna di stringere i tempi con il tecnico pugliese per poter finalmente ufficializzare il suo approdo a Napoli. De Laurentiis e Conte non hanno mai smesso di tenersi in contatto. L'accelerata decisiva c'è stata dopo il no di Gian Piero Gasperini.

Annuncio Conte nuovo allenatore del Napoli

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vuole annunciare Conte entro martedì prossimo. L'allenatore ha una grande voglia di firmare per il Napoli tanto da venire incontro alle richieste economiche del club. Conte infatti, secondo Gazzetta, dovrebbe firmare per 6,5 milioni più 1,5 milioni legato al bonus Champions. Quest'ultima cifra diventerebbe parte strutturale dell'accordo il secondo anno portando l'ingaggio del tecnico a 8 milioni netti di base. Bisogna però trovare la quadratura sulla durata dell'accordo: il Napoli punta ad un 2+1 mentre Conte ad un triennale secco non legato ai bonus.