Gazzetta - De Laurentiis sostituisce Insigne con Kvaratskhelia? Dire che sarà semplice è mancanza di rispetto

In casa Napoli - come racconta la Gazzetta dello Sport - sono convinti che Khvicha Kvaratskhelia possa replicare in Serie A le qualità mostrate in Nations League.

De Laurentiis cambia Insigne con Kvaratskhelia

Gli scout e il direttore sportivo Giuntoli seguivano Kvara già da un paio d’anni:

"De Laurentiis si è convinto a prenderlo per sostituire Insigne: dire che sarà semplice significa mancare quasi di rispetto ai 10 anni passati in maglia azzurra dall’ultimo capitano napoletano. Del resto al georgiano non si può dare subito una eredità così pesante. Avrà bisogno di tempo per ambientarsi, per capire Napoli e il calcio italiano. Se sarà capace di ripetersi in Serie A, il club avrà fatto un grande affare. Altrimenti servirà aver pazienza perché parliamo pur sempre di un classe 2001 che finora ha giocato in Georgia e Russia"

