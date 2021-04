Gazzetta - De Laurentiis si è complimentato con Gattuso e squadra nel post-Crotone: il retroscena

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport al termine di Napoli-Crotone sono arrivati i complimenti di Aurelio De Laurentiis a Rino Gattuso e squadra. Adesso il Napoli si gioca una buona fetta Champions nello scontro diretto di Torino.

De Laurentiis

I COMPLIMENTI DI DE LAURENTIIS

Sulla rosea si legge: "Crederci, quantomeno. Aurelio De Laurentiis sì è complimentato con l’allenatore e la squadra per il quinto successo consecutivo e guarda con ottimismo allo scontro diretto di mercoledì, a Torino. Sono giorni delicati anche per il presidente, a prescindere dalla sfida con la Juve. C’è la possibilità che il suo Napoli possa espugnare l’Allianz Stadium e che possa staccare le dirette rivali dal quel quarto posto che è un dentro o fuori per le prime sei della classifica. Il ritorno in Champions League resta l’unico obiettivo, ormai, rimasto a disposizione di Gattuso e dei suoi giocatori".