Gazzetta - De Laurentiis non vorrebbe esonerare Mazzarri per cui nutre grande affetto, ma i numeri sono impietosi

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis non vorrebbe esonerare Walter Mazzarri anche per questioni affettive. Tuttavia i risultati finora ottenuti dal tecnico toscano sono stati negativi:

"È questo l’esito delle profonde riflessioni all’interno della società. De Laurentiis non vorrebbe esonerare Mazzarri – per cui nutre un grande affetto – ma i numeri del Napoli sotto la gestione di Walter sono impietosi. Ed è per questo che ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca della migliore soluzione".