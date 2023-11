Gazzetta - De Laurentiis non voleva legarsi per due anni a Tudor: c'è Conte per l'estate?

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul no di De Laurentiis a Tudor:

"Tudor chiedeva, legittimamente, di poter avere una conferma per la prossima stagione legata a risultati di prestigio in questa annata. Per il presidente non è stato un problema di soldi ma probabilmente di un progetto futuro che vuol scrivere in altro modo. Magari con un altro allenatore. Come quell’Antonio Conte corteggiato prima in giugno e poi a ottobre e che ha aperto a una soluzione napoletana (o romanista) per la prossima stagione. Vedremo se sarà così".