Gazzetta - De Laurentiis dimentica i 30 milioni spesi per Raspadori: è l'italiano più caro di sempre

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che Aurelio De Laurentiis non dimentica i 30 milioni spesi per il cartellino dell'attaccante Giacomo Raspadori che, ad oggi, è il calciatore italiano più pagato di sempre:

"Con l’Italia Jack ha potuto giocare centralmente, come piace a lui, libero poi di muoversi - come ha fatto tatticamente in modo funzionale alla squadra - per togliere riferimenti ai centrali difensivi avversari e agevolare l’inserimento di mezzali ed esterni, con Davide Frattesi che ha sfruttato meglio di tutti quei movimenti dell’ex compagno al Sassuolo. Applausi dunque per Giacomo, ribaditi ieri anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non dimentica i 30 milioni che ha dovuto pagare per acquistarlo, italiano più costoso di sempre del Napoli".