Gazzetta - De Laurentiis non demorde, vuole il pagamento della penale per liberare Spalletti: pressing inutile di CONI e Governo

Notizie calcio. Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e la Federazione Italiana per liberare Luciano Spalletti per la panchina della Nazionale.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come la posizione di De Laurentiis al momento sia intransigente, con il patron del Napoli che chiede il pagamento della penale:

Risolto il contratto con un anno d’anticipo, Spalletti si è impegnato con il suo ex club per restare fermo un anno. In caso si mancato rispetto dell’impegno, scatta appunto la clausola e la penale, calibrata così: 3 milioni all’atto delle firme, il 30 giugno, e quota di 250 mila euro a scalare ogni mese, per arrivare a zero il prossimo 30 giugno. Oggi liberare Spalletti costa, appunto, 2 milioni e 625 mila euro.

De Laurentiis, nel tardo di pomeriggio di ieri, ha ribadito con fermezza la sua posizione: vuole tutti i soldi che gli spettano per contratto e non farà sconti. Non hanno fruttato le pressioni e le mille telefonate piovute in giornata da Coni e istituzioni varie per indurre ADL a più miti consigli".