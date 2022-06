Gazzetta - De Laurentiis incalza Mertens sul rinnovo: la reazione di Dries

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive lo stato d'animo di Dries Mertens nel tira e molla per il rinnovo con il Napoli. L'attaccante fino al prossimo 30 giugno è vincolato al club azzurro. De Laurentiis è in pressing per il rinnovo ma lui al momento non ha dato risposte.

Mertens

Contratto in scadenza Mertens: le ultime

Ecco cosa scrive Gazzetta: