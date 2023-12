Gazzetta - De Laurentiis in controtendenza, disposto al dialogo per la Superlega: torna in auge una sua vecchia idea

Notizie Napoli calcio. Il tema Superlega è tornarto di grande attualità dopo la sentenza di ieri della Corte di Giustiza dell'UE. Ne ha parlato ovviamente anche La Gazzetta dello Sport, analizzando la posizione del Napoli e del presidente De Laurentiis:

De Laurentiis dice sì, In controtendenza la posizione del Napoli: la legittimità della Superlega trova il favore di Aurelio De Laurentiis. Sceso in campo già nel 2013: allora avanzò l’idea di un torneo alternativo e più attrattivo, con partecipazione in base al merito sportivo. L’idea originaria della Superlega era riservata a un’élite, questa risponde di più ai principi di ADL e perciò disposto a parlarne.