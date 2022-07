Gazzetta - De Laurentiis in contatto con Giuntoli e Spalletti: dettata la linea su Koulibaly e Osimhen

Calciomercato Napoli - De Laurentiis è in stretto contatto con Giuntoli e Spalletti pur essendo negli Stati Uniti. Il presidente ha dettato la linea da tenere sul mercato. Specialmente su Koulibaly e Osimhen.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"I colloqui notturni con il diesse Cristiano Giuntoli, il tecnico Luciano Spalletti e gli altri dirigenti mantengono “sul pezzo” il presidente Aurelio De Laurentiis che dalla California detta la linea. Una politica di mercato che per i tifosi è difficile da capire, visto che quel “tutti vendibili” terrorizza l’appassionato. Ma il Napoli non è in svendita e si prepara a “resistere” per tenere i propri big.

L’assalto a Kalidou Koulibaly è tutt’altro che riuscito e ancora la situazione è in evoluzione. Così come se Victor Osimhen dovesse partire, sarebbe di fronte a una “proposta indecente”, cioè oltre i cento milioni di euro. Un po’ come la Juve sta facendo per De Ligt, solo che sul piano della comunicazione il Napoli non spicca. E nei silenzi azzurri si perdono un po’ le speranze di una tifoseria già provata dalle partenze di Mertens e Insigne".