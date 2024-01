Gazzetta - De Laurentiis ha stanziato 60 milioni per acquistare questi tre calciatori

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle operazioni in entrata del Napoli:

"Il presidente azzurro è sceso in campo in prima persona per centrare gli obiettivi stabiliti insieme al suo staff e Walter Mazzarri ed è pronto all’investimento pesante: il Napoli mette sul piatto 60 milioni per Radu Dragusin Lazar Samardzic e Boubakary Soumaré, il difensore centrale e due centrocampisti che dovranno cambiare il volto dei campioni d’Italia e portare qualità, sostanza ed entusiasmo a uno spogliatoio quanto mai in difficoltà".