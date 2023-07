Gazzetta - De Laurentiis ha scelto Scalvini: la strategia per portarlo al Napoli

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ha scelto Scalvini per affidargli l'eredità di Kim al centro della difesa del Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come, nonostante il rinnovo fino al 2027, l'Atalanta non abbia dichiarato incedibile il giovane difensore che viene valutato ben 50 milioni dalla famiglia Percassi.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Scalvini:

"E se le valutazioni sono di questo livello, allora De Laurentiis sarebbe ben contento quei milioni di spenderli in Italia e investirli su un giovane che sembra già una certezza, più che una promessa: Giorgio Scalvini, classe 2003. Solo che sul ragazzo ci sono interessi anche del Manchester United e Chelsea, per cui i Percassi sono pronti a chiedere anche 50 milioni per il proprio gioiello.

Una cifra che il Napoli non intende spendere, ma il presidente azzurro non desiste e aspetta un po’ di tempo per verificare se queste offerte saranno reali o ci sarà la possibilità di aprire una reale trattativa con l’Atalanta. Il suo agente Tullio Tinti ha già rinnovato il contratto e il diciannovenne bresciano guadagnerà 500 mila euro, fino al 2027. Da questo punto di vista il Napoli non avrebbe difficoltà a rilanciare sull’ingaggio, ma in questo momento bisogna far breccia sull’Atalanta e non è per nulla semplice".