Gazzetta - De Laurentiis ha provato a scuotere la squadra a modo suo dopo il no di Conte

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha provato a scuotere la squadra dopo il no di Antonio Conte:

"De Laurentiis sperava di ottenere il sì da Conte proprio perché in lui vedeva l’unica soluzione possibile per un Napoli ancora da scudetto. Ma una volta incassato il no di Antonio, il presidente ha preso in mano la situazione, provando a suo modo a scuotere la squadra, di fatto “commissariando” il lavoro di Garcia, quantomeno nell’imminente futuro".