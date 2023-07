Gazzetta - De Laurentiis ha conquistato Napoli: nessuno ha osato criticare la partenza di Kim

Calcio Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni cambiamenti che lo scudetto ha portato nell'intero mondo Napoli. Tra questi c'è sicuramente il feeling diverso che adesso la piazza ha verso Aurelio De Laurentiis il quale, la scorsa estate, venne contestato duramente:

"Oggi il Napoli pensa anche alla propria gente. È l’inizio di un cammino, ma se prosegue questa sintonia fra De Laurentiis e la piazza le potenzialità sono enormi. Un anno fa De Laurentiis era contestato e per sicurezza restava in albergo a Dimaro. Ora è osannato e si è guadagnato con le sue strategie la piena fiducia sul mercato. Nessuno ha osato criticare la partenza di Kim, che un anno fa era solo un pacchetto di sigarette per dileggiare il patron. Potenza di un pallone che rotola".