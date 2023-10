Gazzetta - De Laurentiis ha chiesto aiuto ai leader dello spogliatoio: da oggi sarà a Castel Volturno

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta cosa si sono detti ieri De Laurentiis ed alcuni calciatori del Napoli durante una videochiamata:

"Dopo una giornata frenetica, De Laurentiis nel tardo pomeriggio ha contattato i leader dello spogliatoio azzurro in videochiamata, per ufficializzare la scelta di andare avanti con Garcia. Ma la conferma del tecnico è stata soltanto l’introduzione del discorso.

Aurelio ha chiesto ai suoi giocatori di ricompattarsi, di aiutare il Napoli e Garcia a uscire da questa spirale di negatività. Insomma, di dargli una mano in questo momento delicato. E ha annunciato che da oggi lui e l’a.d. Andrea Chiavelli saranno presenti a Castel Volturno per gli allenamenti, per stare vicini alla squadra e sostenere il tecnico francese in questo nuovo inizio".